شرطة الشارقة تفوز بجائزة آدم سميث العالمية 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة فوزاً استثنائياً في جوائز «آدم سميث 2022»، وذلك ‏من خلال فوزها في فئة أفضل جهة في إدارة المخاطر في مجال الشؤون المالية على مستوى العالم،‏ وتستهدف الجائزة نشر أفضل المبادرات ‏والتطبيقات الريادية والمتميزة.

وتعد جوائز «آدم سميث» من أهم الجوائز في الشؤون المالية على الصعيد العالمي، وتمنح سنوياً للمؤسسات التي تتميز بالريادة والابتكار والإبداع في اعتمادها لأفضل الممارسات المالية، بحيث تعكس الجائزة تميز شرطة الشارقة وريادتها في إدارة المخاطر في الشؤون المالية.

ريادة

وتضمنت الجائزة في ‏نسختها الخامسة عشرة مشاركة أكثر من (230) جهة حكومية وخاصة من (34) دولة مختلفة، بمختلف القطاعات و ‏المواقع الجغرافية، الأمر الذي يبرهن ريادة شرطة الشارقة في تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة عبر ما تمتلكه من إمكانيات وكوادر متميزة ومؤهلة في ريادة المجال المالي، وذلك تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الاستخدام الأمثل للموارد و تطوير منظومة إدارة الموازنة لتحقيق استدامة مالية.

معايير

وقال العميد راشد سالم الباس السويدي مدير إدارة الشؤون المالية بشرطة الشارقة: «إن الجائزة تتضمن معايير ‏قياس لأهم الممكنات والقدرات الداعمة لتحسين الإجراءات المالية، ومن منطلق حرص شرطة الشارقة على تحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات، إذ حرصت على إبراز جهودها ‏من خلال حوكمة وإدارة المخاطر المالية، والتقييم الدوري وتحديد خطط العلاج للمخاطر ‏الشديدة، كما وأنها انفردت بمشاركتها بتوضيح أنظمة العمل المتبعة لمراقبة تصنيف المخاطر وتنفيذ خطط ‏إغلاق فرص التحسين».

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