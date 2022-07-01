أحمد المنصوري يطلع على تقارير التدريب للنصف الأول من العام 2022

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اجتماع القيادات التنفيذية بنادي ضباط الشرطة، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، منها تقارير تأمين الفعاليات، وآليات التعاقب الوظيفي، وتقارير سير خطة التدريب للنصف الأول من العام 2022،

كما استعرض مستوى تنفيذ القرارات المتعلقة بالاجتماع السابق، وآخر مستجدات العمل الإداري في مختلف القطاعات.

واستمع اللواء الدكتور المنصوري، إلى شرح يوضح الممارسات المتبعة في تأمين العديد من الفعاليات من قبل الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والآليات والبرامج والتقنيات المتبعة، والتطلعات المستقبلية في هذا الجانب.

كما اطلع على عرض الإدارة العامة للموارد البشرية، والخاص بآليات التعاقب الوظيفي، وعملية التأهيل، والتخصصية، وكيفية ضمان انسيابية العمل، وآلية تثبيت المناصب القيادية، وكيفية قياس التأثير في الوحدة الإدارية، ومعايير اللجنة الفنية، وآلية التعاقب للخبراء المتخصصين، والتصورات المستقبلية للبرامج والأنظمة الذكية الخاصة بنظام التعاقب الوظيفي.

واطلع على تقرير الإدارة العامة للتدريب للنصف الأول من العام 2022، ومستوى تنفيذ البرامج التدريبية، وتناسب هذه البرامج مع توجهات وأهداف شرطة دبي المستقبلية، وأهم البرامج التخصصية التي تم تنفيذها في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتوصيات والمقترحات المقدمة من الإدارة العامة للتدريب لكافة القطاعات في شرطة دبي.

وفي ختام الاجتماع، أثنى اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، على مستوى وتيرة الإنجاز الذي يتحقق في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والحرص الذي يتجلى في تنفيذ خطط العمل بشكل حرفي، وتقديم الرؤى والتصورات المستقبلية بشكل مستمر.

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