حالة جوية متوقعة مصحوبة بسقوط الأمطار شمالاً وشرقاً الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نبه المركز الوطني للأرصاد بتأثر المنطقة في الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2022 بامتداد منخفض جوي قادم من شمال الهند وجنوب باكستان باتجاه سلطنة عمان مصحوب بتشكيلات مختلفة من السحب الممطرة على عمان، وتمتد بعض هذه السحب على الدولة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية تمتد إلى المناطق الجنوبية الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أنه يتابع الحالة وسنوافيكم بأية مستجدات حولها وبحسب المركز الوطني تتعرض المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة خلال شهر يوليو لتكون السحب الركامية، حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

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