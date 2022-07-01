اختتام الدورة الـ 27 لتحفيظ القرآن الكريم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- وام

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اختتمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه دورتها الـ 27 للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في أجواء غامرة بالفرح والسعادة وذلك بمشاركة 1440 دارساً ودارسة تم توزيعهم على 101 حلقة قرآنية.

وشهدت هذه الدورة العديد من الإنجازات من بينها تخريج 5 خاتمات لكتاب الله تعالى من فئة المثقفات، وكذلك التألق اللافت والمتميز من خلال حضور الدارسين وتنافسهم في برامج الحفظ والتجويد وإتقان تلاوة القرآن الكريم والاستزادة من تعاليمه السمحة.

وأشاد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة بهذه الدورة وبجميع كوادرها الإدارية والتعليمية، الذين أثبتوا نجاحهم في إدارة المشروع المستمر وإدارة حلقات التحفيظ فيه، وساهموا في توفير البيئة التعليمية المتميزة التي مكنت الدارسين من الاستمرار في مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم، وأثنى على الدارسين الذين أظهروا جديتهم والتزامهم وتميزهم، شاكراً الجميع على هذه الجهود المبذولة في هذه الدورة.

بدوره أعرب عبد الرحمن علي مجداد، مشرف التعليم عن بعد، عن بالغ سعادته ورضاه على هذه الدورة، والتي تميزت بحسن تنظيمها وفعالية إدارتها، حيث زاد من جمالها ورونقها تفاني المحفظين والمحفظات والإداريين والدارسين الذين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل إنجاح الدورة 27 للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم، واعداً بالمزيد من التألق والإبداع في الدورات القادمة.

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