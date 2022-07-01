الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي خلال الشهر الجاري

المصدر: البيان

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي من 5 إلى 7 يوليو الجاري.

وأوضح المركز أن المنخفض الجوي قادم من شمال الهند وجنوب باكستان باتجاه سلطنة عمان ومصحوب بتشكيلات مختلفة من السحب الممطرة على عمان.

ولفت إلى أن بعض هذه السحب تمتد على الدولة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، وتمتد إلى المناطق الجنوبية الشرقية، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

وأكد المركز أنه يتابع الحالة الجوية وسيوافي بأي مستجدات حولها.

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