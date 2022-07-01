الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل الغربية يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار غرباً نهاراً.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: متوسط - قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24، والمد الثاني عند الساعة 02:35، والجزر الأول عند الساعة 09:29، والجزر الثاني عند الساعة 20:25.

وبحر عمان: خفيف – متوسط الموج، فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 23:14، والجزر الأول عند الساعة 18:10، والجزر الثاني عند الساعة 05:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 90 25 دبي 41 31 90 25 الشارقة 43 31 90 30 عجمان 41 30 85 25 أم القيوين 42 28 85 35 رأس الخيمة 42 29 85 30 الفجيرة 35 31 90 40 العين 45 31 75 15 ليوا 46 30 75 15 الرويس 40 28 95 45 السلع 42 27 70 25 دلما 36 28 95 55 طنب الكبرى 36 29 95 65 طنب الصغرى 36 29 95 65 أبو موسى 35 30 95 60.

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