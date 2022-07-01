بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تغادر إلى الأراضي المقدسة

المصدر: وام

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غادرت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي مطار دبي الدولي أمس متجهة إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بعد اكتمال الترتيبات الخاصة بالسكن والطعام وتنقلات الأعضاء في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتضم البعثة الرسمية للحج 70 حاجا من موظفي حكومة دبي وممن لم يسبق لهم أداء الفريضة .

وقال مروان الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي والتي سنها وأمر بإيفادها سنويا المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراه " تحظى باهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى جانب متابعة وتوجيهات الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة من أجل راحة الحجاج وسلامتهم وتوفير المتطلبات اللازمة لأدائهم المناسك بالصورة الفضلى" ووجه الشحي فريق العمل الإداري بأن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم وأن يتابعوا تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات وفي مقرات سكنهم و في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تمام كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لراحة وفود الرحمن .

ومن جانبه أشار هلال الفيلي المسؤول الإعلامي للبعثة أنه تم استقبال الحجاج في مطار دبي الدولي وتسهيل إجراءات سفرهم .

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