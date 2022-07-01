صدور العدد 582 من مجلة "الجندي"

المصدر: وام

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أصدرت مجلة "الجندي" - التابعة لوزارة الدفاع - عددها رقم 582 لشهر يوليو 2022 باللغتين العربية والإنجليزية، تناولت فيه بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت "كلمة الجندي" تحت عنوان "سنبقى على العهد محافظين" حيث قالت فيها: ستبقى مسيرة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" نبراساً تقتدي به الأجيال، بعد أن ترك إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز وبصمات خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية، وسيبقى رمزاً لشعبه وأمته وأحد العظماء الذين أنجبهم التاريخ، ومما يبعث فينا الأمل أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يحمل راية والد الأمة، زايد الخير، لتستمر المسيرة المباركة بإذن الله.

ويرصد العدد الجديد لمجلة "الجندي"، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر يوليو 2022 للحديث عن "دلالات نجاح التجربة الأمريكية الفرط صوتية الأخيرة".

وفي باب "دراسات وتحليلات"، أعدت مجلة "الجندي" دراسة، بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على سياسة الدفاع الأوروبية"، ودراسة أخرى بعنوان "حرب النجوم الجديدة وثورة الذكاء الاصطناعي العسكري".

وتعرض مجلة "الجندي" في عددها الجديد لقاء مع الجنرال المتقاعد جون دبليو نيكلسون جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن - الشرق الأوسط، حيت تحدث للمجلة عن مجالات عمل الشركة الأمريكية ومنتجاتها واستثماراتها وأحدث مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة "الجندي" تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل مجلة "الجندي" منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.

ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص "الجندي" مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم.

ولإثراء المشهد الثقافي والعلمي، تنشر مجلة "الجندي" عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، كما تصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحرص المجلة بنسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني /Aljundi.ae/ ومنصاتها الرقمية /aljundijournal@/، على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري.

ومنذ تأسيسها، قامت مجلة "الجندي" ببناء علاقات متينة وشراكات تعاون استراتيجية مع عدد كبير من مصنعي ومنتجي القطاع العسكري محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال مشاركاتها السنوية الدائمة في أهم المعارض العسكرية والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، حيث تقوم بعمل تغطيات إعلامية شاملة تواكب الأحداث وتلبي احتياجات القراء والمتابعين بأساليب وتصميمات عصرية عبر المجلة الورقية والنشرات اليومية والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة.

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