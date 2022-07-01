فتح باب الترشيحات لــ"جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023"

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لــ"جائزة زايد للأخوة الإنسانية" اليوم فتح باب الترشيحات للدورة الرابعة من الجائزة ويستمر حتى 31 أكتوبر 2022 .

وتعد "زايد للأخوة الإنسانية" جائزة عالمية مستقلة تكرم الأفراد والكيانات التي تقدم إسهامات جليلة نحو التقدم الإنساني والتعايش السلمي .. فيما تأسست الجائزة في عام 2019 بعد توقيع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية في أبوظبي.

وقال المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية عضو لجنة تحكيم الجائزة 2023 إن اللجنة تتطلع إلى تحديد الشخصيات والهيئات التي أسهمت بفعالية في إيجاد حلول رائدة للتحديات المعاصرة في مجال تعزيز الأخوة الإنسانية.

وإضافة إلى المستشار عبد السلام، تضم لجنة التحكيم المستقلة لعام 2023 أعضاء آخرين هم: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة سعادة ميغيل أنخيل موراتينوس، ومعالي نائبة رئيس كوستا ريكا السابقة الدكتورة إبسي كامبل بار، والحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 الدكتورة وداد بوشماوي.

ويمكن تقديم الترشيحات من قِبل المرشِّحين المؤهلين ضمن الفئات التالية: أعضاء الحكومات؛ ورؤساء الدول الحاليين والسابقين؛ وأعضاء البرلمان؛ ورؤساء المحاكم العُليا؛ وكبار المسؤولين التنفيذيين في الأمم المتحدة؛ ورؤساء المنظمات غير الحكومية الدولية؛ ورؤساء الجامعات؛ والشخصيات المؤثرة والقادة والمفكرين؛ والمكرَمين السابقين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

كما يمكن للمرشحين تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية:

https://zayedaward.org/.

وستكرم الجائزة الفائزين خلال الحفل السنوي المزمع عقده في الرابع من شهر فبراير 2023 وهو اليوم الدولي للأخوة الإنسانية المعترف به من قبل الأمم المتحدة، والذي يصادف أيضاً الذكرى السنوية لتوقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على وثيقة الأخوة الإنسانية.

يذكر أن من بين المكرمين السابقين بالجائزة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب /فخرياً/؛ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والناشطة ضد التطرف لطيفة إبن زياتن؛ وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وقرينته الملكة رانيا العبدالله ومنظمة فوكال الهايتية الإنسانية.

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