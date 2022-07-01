بلدية رأس الخيمة تكشف عن شعارها الجديد

المصدر: وام

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أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة اليوم هويتها الجديدة والتي تتضمن شعارا جديدا يعبر عن رؤيتها المستقبلية وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع بكافة شرائحه.

ويعبر الشعار الجديد المستوحى من قلعة ضاية التاريخية التي تقع في شمال الإمارة عن دور الدائرة الريادي في مجال التطوير العمراني ودعم فرص الاستثمار المختلفة في الإمارة.

وأكد سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة على الدور المحوري الذي تمارسه الدائرة في دعم جميع قطاعات الاستثمار ورسم سياسة التخطيط الحضري الذي يواكب أفضل الممارسات المطبقة في أرقى المدن العالمية.

وقال إن دائرة البلدية تمضي قدما نحو تحقيق الريادة والتميز والتحديث المستمر بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية وتطلعاتها وطموحاتها لتحافظ إمارة رأس الخيمة على مكانتها بين المدن المتقدمة.

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