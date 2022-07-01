رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بوروندي بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ايفاريست اندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال ايفاريست اندايشيميي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الجنرال ألاين غويلاومي بونيوني رئيس وزراء جمهورية بوروندي.

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