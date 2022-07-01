حاكم رأس الخيمة: روابط أخوية متجذرة بين الإمارات والكويت

المصدر: رأس الخيمة- وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، ذياب فرحان الرشيدي، قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على جميع المستويات، مؤكداً على عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، أشاد ذياب فرحان الرشيدي بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصُعد، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله قنصلاً عاماً لبلاده لدى الدولة.

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