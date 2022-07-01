الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة إدارة الأزمات والكوارث التأسيسية

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التابع لإمارة أبوظبي ورشة إدارة الأزمات والكوارث التأسيسية، لتعزيز نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات وتبني أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، قدمتها عنود يوسف عبدالمحسن، مديرة مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالإنابة، عضو برنامج سفراء إدارة الطوارئ والأزمات التابع لإمارة أبوظبي.

يأتي تنظيم الورشة تعزيزاً لدور الكوادر المحلية وجاهزيتها واستعدادها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستويات وفق المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى أهمية مرحلة التعافي وبناء القدرات لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد مرور الكارثة أو الأزمة، والاستفادة من التغيرات والمسببات التي أحدثت الأزمة والإدراك الكافي للتخطيط المستقبلي حول التعامل مع الأزمة بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والمنشآت والبنية الحيوية.

وأكدت ‎مديرة مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالإنابة خلال الورشة أن المهارات الأساسية التي يحتاجها قائد الطوارئ تشكل جزءاً مهماً في معالجة الأزمات، يتكامل مع ما تقوم به الإدارة وبقية الأجهزة المعنية.

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