«دبي للمرأة» يستعرض الاستراتيجية الجديدة والمشروعات المستقبلية

المصدر: دبي- البيان

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استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال اجتماعه الثاني لعام 2022 مستجدات الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2022 ــ 2026 وأهم المشروعات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة المقبلة من العام الجاري والتي تسعى من خلالها لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز دور المرأة في مختلف المسارات التنموية المستقبلية لإمارة دبي.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب أبرز إنجازات ومشاريع المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2022 والتي شملت برامج تدريبية لصقل المهارات الوظيفية والقيادية وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم وجودها في مجال ريادة الأعمال.

وقالت منى المري إن المؤسسة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة انتهت من تطوير الخطة الاستراتيجية 2022 ــ 2026 برؤية جديدة ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً من حيث توفير البنى التنظيمية والتشريعية الداعمة للمرأة والحفاظ عليها في سوق العمل مع تطوير قدراتها التقنية والفنية بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة وسيتم إطلاق هذه الخطة خلال الفترة القليلة المقبلة بما تتضمنه من رؤية ورسالة وقيم مؤسسة وركائز رئيسية ومبادرات نوعية تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ريادة الأعمال

واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على برنامج المرأة في ريادة الأعمال والذي يتم تنفيذه في إطار رسالة المؤسسة واهتمامها بدعم المرأة في قطاع ريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية بما يعود عليها وعلى الدولة بالنفع ويدعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار أجرت المؤسسة استطلاعاً للرأي بين عدد من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع التجارية للتعرف على تجاربهن في هذا المجال وسبل الاستفادة القصوى من المُمكِّنات المتاحة وعوامل دفعه قدماً بمزيد من السياسات الداعمة بما يهيئ لهن أفضل الفرص للنجاح.

كما تم استعراض المرحلة الثانية من «برنامج الإرشاد المهني -Yes Mentorship program» الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة تحت شعار «إماراتيات على مسيرة النجاح» في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات القيادية والمهنية للمرأة.

وسيتم تنظيم هذه المرحلة قريباً بالإعلان عن انضمام دفعة جديدة من موظفات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي بعد النجاح اللافت الذي حققته المرحلة الأولى التي جرى الاحتفال بتخريج منتسباتها وعددهن 30 موظفة في جناح مملكة السويد بإكسبو 2020 دبي بحضور سفراء كل من السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج وممثلي سفارات دول الشمال الأوروبي لدى الدولة.

وضمن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تم عقد اجتماع مع ماريانا نيسيلا سفيرة فنلندا لدى الدولة تم خلاله الاتفاق على المرحلة الزمنية لتنفيذ البرنامج ومكوناته بما يضمن أفضل استفادة للمنتسبات والمؤسسات التي يعملن بها.

مستجدات

كما اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على مستجدات مشروع «منصة تشريعات المرأة» الذي يأتي تتويجاً للتعاون بين المؤسسة واللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي على مدى العامين الماضيين ضمن «مختبر تشريعات المرأة» الهادف إلى المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة.

وستعمل المنصة على حصر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات التي صدرت في الدولة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ضمن منصة واحدة ومتابعة التشريعات الجديدة وتوثيقها والمساهمة في نشرها للمجتمع وتعزيز مكانة المؤسسة واللجنة العليا للتشريعات كمركز لأفضل الممارسات العالمية فيما يختص بقوانين المرأة والتوعية بها .

حيث تم الاتفاق بين الطرفين على بدء العمل بالمشروع وإرسال المقترح به للجهات الشريكة المعنية للتعرف على آرائها ومقترحاتها تمهيداً لإطلاق المشروع رسمياً تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية في شهر أغسطس المقبل.

واستعرض الاجتماع أنشطة نادي دبي للسيدات خلال النصف الأول من العام الحالي وفعاليات الفترة المقبلة والتي تعكس جهوده في تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من خلال المرافق المتطورة مع حرصه على توفير أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة.

وتحت شعار «يتسع العطاء فتتضح الرؤية» استضاف النادي النسخة السابعة من المعرض الخيري «التصميم للأمل» خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الماضي.

والذي نظمته «مبادرة المنال الإنسانية» وتم تخصيص ريعه بالكامل لـ «برنامج العناية بصحة العيون» الذي تنفذه مؤسسة «نور دبي» في ولاية كاتسينا بجمهورية نيجيريا بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم في الولاية تأكيداً على النهج الخيري والإنساني لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وجهود سموها في دعم الخدمات التعليمية والصحية للفتيات حول العالم وخاصة في تلك التي تواجه فيها المرأة تحديات اجتماعية واقتصادية .

ويهدف «برنامج العناية بصحة العيون» إلى إجراء فحوصات نظر لـ 160 ألف طالب وطالبة و3 آلاف معلم ومعلمة في 194 مدرسة ابتدائية مع توفير نظارات طبية لمن يحتاجها وذلك ضمن جهود المؤسسة للوقاية من أمراض العيون وعلاجها حول العالم ويسهم المعرض هذا العام في تقديم هذه الخدمات الصحية والطبية لـ 50 ألف طالبة وتدريب وتأهيل وتدريب 40 معلمة لإجراء الفحوصات للطالبات داخل مدارسهن ضمن هذا البرنامج الصحي الشامل.

وفي إطار حرصه على إسعاد العضوات والزائرات والأطفال وتوفير وجهة صيفية جاذبة للمرأة أطلق النادي يوم 24 يونيو الحالي فعاليات الصيف «عجلة المرح» التي تشتمل على العديد من الأنشطة المائية والترفيهية المناسبة لمختلف الفئات العمرية من السيدات والفتيات والأطفال بهدف توفير وجهة صيفية محلية مميزة بالتزامن مع انطلاق موسم الصيف والإجازات المدرسية ويتم تنظيم هذه الفعاليات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

رؤية

كما يأتي تنظيم هذه الفعاليات الصيفية النوعية ضمن رؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات الهادفة إلى توفير بيئة استثنائية داعمة للمرأة تحقق لها السعادة وتضمن لها جودة نوعية للحياة من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات مبتكرة.

عقد الاجتماع بحضور هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة وأعضاء المجلس كل من هدى محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة» وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي وفهيمة عبدالرزاق البستكي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال.

وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة وحضرته من مؤسسة دبي للمرأة كل من نعيمة أهلي مــدير إدارة الـدعـم الـمـؤسـسي وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة.

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