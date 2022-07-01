«أمنية» تحقق حلم علا بقضاء رحلة العمر في إسطنبول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنية الطفلة علا (14 عاماً) بالسفر في رحلة إلى تركيا مع عائلتها.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بهذه المناسبة: «يُسعدنا أن نتمكّن من تحقيق أمنية علا بالسفر مع أفراد عائلتها إلى مدينة إسطنبول التي طالما حلمت بزيارتها والتعرّف عن كثب على معالمها التاريخية الساحرة وطبيعتها الخضراء الرائعة بعد أن كانت تشاهدها في أفلام الفيديو والصور فقط».

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى أهل الخير والبركة من أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات الذين يواصلون دعم المؤسسة وتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية النبيلة، مؤكداً أن أهداف مؤسسة «تحقيق أمنية» ترتكز على الاستمرار في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم داخل وخارج الدولة مهما كانت صعبة أو مستحيلة.

من جانبها توجهت علا بالشكر والتقدير والعرفان إلى جميع العاملين في المؤسسة على جهودهم المبذولة لقهر المُستحيل وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

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