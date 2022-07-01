سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الباراغواي

المصدر: أبوظبي- وام

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التقى سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي، خوليو سيزار أريولا وزير خارجية الباراغواي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أسونسيون.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق التعاون في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرضا نتائج زيارة ماريو عبده بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي إلى الدولة خلال إكسبو 2020 دبي، ومتابعة العمل المشترك على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

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