وزارة الداخلية تشارك في العملية الدولية «ويكا 2»

المصدر: أبوظبي- وام

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شاركت وزارة الداخلية في العملية الدولية ويكا 2 «WEKA 2»، التي نظمتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بمشاركة 44 دولة حول العالم، وتستهدف تعزيز العمل المشترك في مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.

وشاركت دول عالمية بفعالية في العملية من بينها البرازيل وإسبانيا والمملكة المغربية وجنوب إفريقيا والنيجر وتونس وأسفرت نتائج العملية عالمياً عن اعتقال أكثر من 300 شخص متهم بجرائم الاتجار بالبشر، وإنقاذ ضحايا يفوق عددهم 700 شخص في دول متعددة حول العالم.

وتأتي مشاركة الداخلية من خلال غرفة عمليات محلية للتنسيق بين الفرق الشرطية من الوزارة، والقيادات العامة للشرطة بالدولة من مستويين: الأول المعني بالتثقيف ونشر الوعي، والثاني في مجال تبادل المعلومات والضبطيات، وتأتي هذه العمليات تحت مظلة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، وبمشاركة واسعة من جهات إنفاذ القانون على المستوى الدولي لتعمل معاً وفق تنسيق وتبادل مباشر للبيانات والمعلومات، والعمل على حل عدد من القضايا بصورة جماعية، لما تتطلبه جرائم الاتجار بالبشر من الدعم والمساندة العابرة للحدود. كما تمثل هذه العمليات المشتركة وسيلة لتبادل الخبرات والممارسات المطبقة بين الدول في القضايا الشرطية.

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