وزارة الدفاع تشارك في معرض سيديك للأمن والدفاع بتركيا

المصدر: أنقرة- وام

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شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن راشد المحرزي في معرض سيديك للأمن والدفاع في تركيا بنسخته الثالثة، والذي يعد جسراً للتواصل التجاري بين الشركات التركية العاملة في قطاع الأمن القومي والدفاع وأمن الحدود، وبين بقية دول العالم والذي اختتمت فعالياته أمس.

وقام الوفد بجولة في المعرض شملت عدداً من منصات عرض الشركات التركية والاطلاع على أحدث منتجات الشركات الدفاعية التركية من الأسلحة والمعدات والقدرات الدفاعية.

والتقى رئيس الوفد في وزارة الدفاع والوفد المرافق خلال زيارته للمعرض الدكتور مورات سيرام مدير إدارة التعاون الدولي بوكالة الصناعات الدفاعية التركية.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في المرحلة المقبلة. وحضر الوفد عدداً من الحلقات النقاشية التي شملت مجالات مختلفة مثل الدفاع والفضاء والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة.

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