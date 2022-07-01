«دو» تدعم «دبي تبادر» بتعزيز ممارسات الاستدامة في مقرها الجديد

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مواصلة تقديم دعمها لمبادرة «دبي تبادر»، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى توعية مختلف شرائح المجتمع حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية والحد من استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن العديد من المبادرات الهادفة للحد من النفايات البلاستيكية في مقرها الجديد في دبي هيلز، والذي يجسّد صرحاً مستداماً ومتقدماً تقنياً يدعم توجهات الشركة ورحلتها للتحول إلى مزود رقمي لخدمات الاتصال المتكاملة، فضلاً عن تكريسه قيماً جديدة لثقافة مؤسسية قوية مدفوعة بالأهداف وممارسات الاستدامة.

وأطلقت دو في هذا الإطار حملة توعوية داخلية لتشجيع الموظفين على تقليل استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كما توقفت الشركة عن بيع العبوات البلاستيكية من خلال آلات البيع أو منافذ تقديم الطعام، إضافة إلى إيقاف شراء زجاجات المياه البلاستيكية للموظفين مع خطط لتوزيع عبوات مياه قابلة لإعادة الاستخدام بين الموظفين. وأعلنت الشركة أيضاً عن تنظيم مسابقات بين الموظفين لتشجيعهم على تعزيز ممارسات الاستدامة ومكافأتهم بعبوات مياه قابلة لإعادة الاستخدام تحمل شعاري دو ومبادرة دبي تبادر. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتخفيض عدد موزعات المياه وتركيب فلاتر مياه موزعة عبر مختلف أقسام مكتبها الجديد .

التزام

وقال عادل الريّس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في «دو»: «تواصل دو الالتزام بمهمتها المتمثلة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يمكّن الجميع من الازدهار والعيش في مجتمع صديق للبيئة. ومع انتقالنا إلى مقرنا الجديد، نسعى من خلال المبادرات العديدة التي أطلقناها إلى تقديم الدعم لمبادرة»دبي تبادر«من خلال دمج ممارسات الاستدامة ضمن استراتيجياتنا وثقافتنا المؤسسية بما يسهم في دعم الجهود المبذولة لحماية بيئتنا وكوكبنا من التلوث البلاستيكي.

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