فعاليات «صيفنا سعادة» في عجمان 18 الجاري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» عن انطلاق النسخة الثالثة لبرنامج «صيفنا سعادة»، خلال الفترة من الثامن عشر من شهر يوليو إلى 18 أغسطس المقبل، والذي يشتمل على الأنشطة والفعاليات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، والتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس، في مركز عجمان «اكس».

وقال أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة إن اللجان العاملة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية لوضع الترتيبات الملائمة وتنفيذ الخطط المقررة لضمان تحقيق النجاح المطلوب ورسم السعادة على وجوه الجميع بدعم واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، داعياً الجميع المشاركة بالأجواء الجميلة التي توفرها البرامج والأنشطة المتنوعة .

وذكر أن الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المقررة في النسخة الثالثة تتضمن 5 محاور رئيسية هي البرامج والفعاليات المجتمعية، البرامج والفعاليات الدينية، البرامج والفعاليات التطويرية، البرامج والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى البرامج والفعاليات الثقافية والعلمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز