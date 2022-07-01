اتفاقية جديدة بين «صحة» و«جاهزية» لتعزيز جهود مزوّدي الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» و«جاهزية» اتفاقية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير الأنشطة التعليمية والبحثية بما يعود بالفائدة على 14000 من موظفي «صحة».

وتحدد الاتفاقية، التي تم توقيعها في المقر الرئيس لشركة «صحة» في أبوظبي، مع «جاهزية» الأنشطة التعليمية التي من شأنها تعزيز النمو ورفع الكفاءات من خلال الندوات وورش العمل والفعاليات.

علاوة على ذلك من المقرر إجراء تدريبات سريرية وغير سريرية لمزودي الرعاية الصحية موجهة خصيصاً للأطباء والممرضات والممرضين والعاملين في مجال خدمات الدعم الصحية والفرق الإدارية.

وتشمل الخطة المشتركة بين الطرفين أيضاً برامج تدريب معتمدة دولياً حول الإسعافات الأولية المنقذة للأرواح والتعامل مع الصدمات وإدارة الكوارث.

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