المدينة المستدامة في دبي تطلق حملة «تحويل البلاستيك إلى قماش»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت المدينة المستدامة في دبي - أول مجتمع مستدام بالكامل في المنطقة - عن إطلاق حملة «تحويل البلاستيك إلى قماش» المجتمعية الجديدة التي تستهدف القضاء على التلوث البلاستيكي والتقليل من استعمال البلاستيك أحادي الاستخدام وتشجيع سكان المدينة المستدامة على جمع هذا النوع من البلاستيك وتحويله إلى أكياس تسوق مستدامة بدلاً عن تحويله إلى مكب النفايات.

دعم

وتسعى الحملة إلى دعم مبادرة «دبي تبادر» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للتخلص من العبوات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة كما تنطلق بالتزامن مع قرار فرض تعرفة على استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي سيبدأ العمل بها في دبي في 1 يوليو 2022.

تأهيل

وتُصنع الأكياس القماشية الجديدة من بلاستيك مُعاد تدويره 100% قام بجمعها أطفال المدينة المستدامة بالشراكة مع تلاميذ قرية سند أكبر مركز لإعادة تأهيل أصحاب الهمم في المنطقة لتشجيع الدمج في مثل هذه المبادرات المجتمعية، وسيتم توزيع الأكياس في أماكن مختلفة من المدينة كما سيتم استعمالها لخدمات التوصيل للمنازل والتي يوفرها سوبر ماركت زووم لسكان المدينة.

وقال صلاح حبيب الرئيس التنفيذي لشركة دايموند ديفلوبرز: نحن ملتزمون بدعم الهدف الوطني المتمثل في حظر جميع الأكياس أحادية الاستخدام في عموم دولة الإمارات بصورة كاملة بحلول العام 2024، وبصفتنا من الجهات الرائدة في مجال الاستدامة فإننا نعمل مع شركائنا لتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في كافة مجتمعاتنا، وقد نجحنا حتى الآن في التخلص من جميع أنواع البلاستيك أحادي الاستخدام في مطاعم المدينة المستدامة وبفضل تعاون السكان فإننا نحقق خطوات كبيرة في التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية وسوف نستمر في ترسيخ التأثير الإيجابي في مجتمعاتنا وتأكيد دورنا في جعل دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول استدامة على مستوى العالم.

تداول

وأكد أن تلك الحملة البيئية ستؤدي على المدى الطويل إلى إحداث تخفيض كبير في تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تشير التقديرات إلى أن كل كيس مستدام يحل محل نحو 500 كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام في عام واحد.

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