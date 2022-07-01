«صحة أبوظبي» تكرم الجهات الداعمة لخدمات بنك الدم

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت دائرة الصحة في أبوظبي 46 متبرعاً دائماً بالدم في أبوظبي، و20 جهة داعمة لخدمات بنك الدم، تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز صحة وسلامة المجتمع، من خلال توفير وحدات الدم اللازمة لمحتاجيها، وتمكين المرضى من الوصول إليها وإنقاذ حياة الملايين من الناس، وذلك بدعم من الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات.

جاء ذلك خلال حفل أقامته «خدمات بنك الدم في أبوظبي»، أمس، بحضور كل من عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحية في أبوظبي، وعدد من كبار الممثلين عن مجموعة من المؤسسات الداعمة لحملات التبرع بالدم، وأكثر من 200 مشارك.

وسلط الحفل الضوء على أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة الكثيرين من أفراد المجتمع، حيث يسهم بتوفير الوحدات اللازمة لإجراء جملة من الإجراءات الطبية الحاسمة لتحسين حياة المرضى وإنقاذ الأرواح.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي: إنه في العام 2021 قامت خدمات بنك الدم في إمارة أبوظبي بافتتاح مركز جديد للتبرع بالدم، وإضافة وحدة تبرع دم متنقلة في منطقة الظفرة، وقامت بأكثر من 500 حملة للتبرع بالدم، شارك فيها أكثر من 28 ألف متبرع، تم من خلالها جمع أكثر من 53,700 وحدة دم، كما كرمت20 مؤسسة لدعمها برامج التبرع بالدم.

من جهتها قالت الدكتورة هدى خلفان الشامسي مديرة خدمات بنك الدم في أبوظبي: «حرصنا من خلال هذا الحفل إلى التعبير عن خالص شكرنا وتقديرنا للجهود الإنسانية النبيلة، التي يقوم بها المتبرع لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى، حيث نتطلع إلى مواصلة غرس روح الإيثار والعمل الإنساني في نفوس كافة أفراد المجتمع، وتشجيعهم على التبرع بالدم، الذي يسهم في تحسين حياة الكثيرين من حولنا، كما نعزز أواصر التعاون والتواصل، التي تجمعنا بالمتبرعين الدائمين والمؤسسات، التي حرصت على المشاركة لتحقيق هذه الأهداف الإنسانية النبيلة».

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