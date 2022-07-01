حديقة الحيوانات بالعين توفر فرص عمل للمواهب الإماراتية

المصدر: العين - وام

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توفر حديقة الحيوانات بالعين فرص عمل متميزة ومتنوعة للمواطنين الإماراتيين فضلاً عن استقطاب كوادر متخصصة في مجالات مختلفة من خلال إتاحة الفرصة للمهتمين والمتخصصين من أبناء الإمارات لكي يصبحوا رواداً في القطاعات غير الاعتيادية من خلال التوظيف والبرامج التدريبية لطلبة المؤسسات التعليمية.

واستقطبت الحديقة منذ إنشائها مئات الأفراد من ذوي المهارات العالية، ممن يمتلكون المعرفة والخبرة باعتبار نطاق عمل الحديقة فريداً من نوعه، كما حرصت الحديقة على استدامة المعرفة من خلال استقطاب أفضل المواهب الوطنية والخبرات العالمية مع القيام بالوقت نفسه بالاستثمار في بناء المعرفة من خلال توفير البرامج التدريبية والتخصصية لموظفيها.

وبالرغم من بيئة العمل والوظائف غير الاعتيادية مثل خدمات الزوار، والإرشاد السياحي، والثقافي والوظائف التخصصية مثل البيطرة، وعلوم المختبرات، والغذاء والتغذية، ورعاية وملاحظة الحيوانات، وطبيعة العمل التي تتطلب العمل في الإجازات الرسمية والأعياد وعطل نهاية الأسبوع إلا أن الحديقة نجحت في استقطاب المواهب الإماراتية بنسبة 60 % ضمن كفاءات نادرة .

وتقدم الحديقة نماذج هي الأولى من نوعها في مجال صون الطبيعة ورعاية الحياة البرية، وتنوعت الوظائف بين المجال الميداني النادر الذي قدم أول مدربة طيور جارحة واختصاصيات تغذية.

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