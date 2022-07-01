توقيع عقد تطوير وتشغيل مزرعة قمح في مليحة

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة أنه تم صباح أمس توقيع عقد تطوير وتشغيل مزرعة القمح بمنطقة مليحة، مبيناً أن دورة زراعة القمح ستكون في أكتوبر والحصاد سيكون في مارس.

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أنه تم توقيع العقد مع كبريات الشركات الوطنية في الدولة والتي لها مشاريع استراتيجية في زراعة القمح خارج الدولة، حيث من المتوقع أن تستقطب الشركة العاملة على المشروع أفضل الكفاءات والمعدات والخبرات العلمية والعملية المتراكمة لديهم في زراعة أجود أصناف القمح النظيفة والآمنة والأصلية واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مسألة إدارة محاور الري، كما سيتم ربط مزرعة القمح بمنظومة تكنولوجية متطورة في مسألة إدارة الري والاستخدام الأمثل للمياه والأسمدة الطبيعية في المزرعة.

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