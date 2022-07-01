70 ألف راكب استفادوا من خدمة «أبوظبي إكسبرس»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أن أكثر من 70 ألف راكب، استفادوا من خدمة النقل السريع بالحافلات العامة «أبوظبي إكسبرس» منذ إطلاقها وحتى الآن، من خلال نحو 14500 رحلة قامت بها 38 حافلة تعمل لدى القطاع الخاص ضمن المرحلة الأولى من المشروع. ويأتي الإعلان في ظل النجاح الكبير الذي حققته الخدمة والطلب المتزايد عليها منذ إطلاقها في مارس الماضي بالتعاون بين المركز والقطاع الخاص.

ولتلبية الطلب المتزايد على خدمة «أبوظبي إكسبرس»، أوضح المركز أنه قام بتوسيع نطاق عمل هذه الخدمة في مناطق جديدة بالإمارة من خلال تنفيذ المرحلة الثانية منها حيث باتت تتوفر بين مدينة أبوظبي ومحطة مركبات الأجرة في بني ياس، ومن المفرق العمالية إلى مدينة أبوظبي مع إضافة مسارات جديدة تعمل بين مدينة أبوظبي وكل من مدينة المرفأ ومدينة زايد في منطقة الظفرة.

كما تم تفعيل موقف مستشفى لايف لاين في مدينة أبوظبي لينضم إلى شبكة خدمات «أبوظبي إكسبرس».

يأتي ذلك بالتعاون بين مركز النقل المتكامل وعدد من شركات القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من دور المركز في تنظيم عمليات النقل العام بالإمارة، حيث تم منح القطاع الخاص فرصة لتقديم وتشغيل الخدمة، وذلك لتطوير خدمات النقل العام وتنظيم عملها وتنويعها وتوفير خيارات تنقل أسرع بالحافلات العامة، بما يسهل حركة تنقل أفراد المجتمع.

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