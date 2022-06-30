مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تفوز بجائزة الحكومة الذكية العربية

المصدر: دبي - البيان

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حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة الحكومة الذكية العربية 2022 عن فئة محتوى الحكومة الرقمية التي أعلنت عنها جائزة التميز الدولية في ولاية فلوريدا الأمريكية والمعنية بتعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية والذكية، وذلك خلال حفل تكريمي أقيم أمس في فندق موفمبيك البستان بدبي.

جاء فوز المؤسسة عطفاً على تقديمها محتوى رقمياً متميزاً تم تصميمه وتطويره على أيدي نخبة من الكفاءات الوطنية العاملة في المؤسسة ووفقاً للمعايير الدولية لمواقع الحكومات الإلكترونية والذكية حيث حقق المحتوى الإلكتروني المشارك جميع المتطلبات والمواصفات المتعلقة بمعايير وشروط الجائزة.

وتتضمن معايير الجائزة الاستباقية والسرعة والشفافية في نشر الأخبار والمعلومات والقدرة على التنبؤ باحتياجات الجمهور والاستجابة لها بالإضافة إلى التنوع والمرونة من خلال القدرة على التكيف مع المستجدات التكنولوجية والمتغيرات المحلية والعالمية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والأزمات، فضلاً عن التناغم مع العصر الرقمي وتعزيز التنافسية.

وقال راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إن فوز المؤسسة يأتي ثمرة للجهود التي تبذلها ضمن مسيرتها التطويرية الهادفة إلى تحقيق نتائج ومنجزات تليق بمكانتها من خلال تكثيف العمل وتوظيف المكتسبات للوصول إلى مستويات غير مسبوقة في القيمة الابتكارية للمحتوى الإلكتروني، عبر تصميم منهجيات نوعية ومرنة قادرة على تعزيز وتطوير الواقع الرقمي في قطاع الرعاية الصحية لضمان تحقيق التنافسية والتفرد في جودة الخدمات الإلكترونية والذكية.

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