«دروب العطاء» برنامج لـ«دبي الخيرية» لجمع التبرعات

المصدر: دبي- رامي عايش

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أكدت جمعية دبي الخيرية، حرصها على التواصل مع أفراد المجتمع عبر مختلف القنوات الإعلامية، لعرض برامجها ومشروعاتها الخيرية المختلفة، والوصول إلى أكبر شريحة من جمهورها المتبرعين والمستحقين لتكون حلقة الوصل واليد الأمينة على أموال المحسنين وتوصيلها كاملة إلى مستحقيها، ترسيخاً لمفهوم العمل الخيري والإنساني لدى أفراد المجتمع.

وأعلن خالد العلماء أمين السر العام للجمعية عن إطلاق برنامج إذاعي خيري ستبث حلقاته في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة حتى يوم عرفة عبر إذاعة نور دبي، من تقديم الإعلامي وصانع المحتوى المواطن فيصل بن سويد.

وستبث حلقات البرنامج الذي يحمل اسم «دروب العطاء» عند الساعة الثالثة عصراً ولمدة ساعة خلال الفترة المذكورة.

وقال العلماء: «إن البرنامج منصة إذاعية تعرض المشاريع الخيرية والإنسانية لجمع التبرعات لها، لا سيما المشروعات الموسمية منها مثل الأضاحي، فك كربة، مساعدة نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية للعودة لأسرهم قبل الأضحى، مما يفتح المجال أمام المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء للتفاعل مع هذه الحالات ودعمها، بهدف تلبية احتياجاتهم والتفريج عنهم.

إضافة إلى المساهمة في تنفيذ البرامج والمبادرات الخيرية الأخرى مثل بناء المساجد وحفر الآبار وغيرها من المشروعات الأخرى».

ووجه العلماء رسالة تحية وتقدير لإذاعة نور دبي والإعلامي فيصل بن سويد، مؤكداً أهمية الإعلام في دعم العمل الخيري والإنساني، ومساهمته الفاعلة في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية نحو الأسر المتعففة والفئات الأقل دخلاً وحظاً في المجتمع.

للإعلام دور مهم ومؤثر في الترويج للجمعيات والبرامج والمشاريع الخيرية، ومواكبة الحملات الإنسانية، بهدف حشد التعاطف مع النداءات التي تسعى لنجدة أكثر الناس حاجة وكربة، وقد وجدت المؤسسات الخيرية في الإذاعة وسيلة إخبار وتعبير سريعة وفعالة، لتشرح أهدافها وتطلق حملاتها، وتعرف الناس بنشاطها الخيري والتطوعي والإنساني.

من جانبه، أعرب الإعلامي فيصل بن سويد عن سعادته بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وتقديم برنامج خيري يسعى إلى تعزيز مفاهيم العطاء والتكافل المجتمعي، ومد يد العون إلى المحتاجين، ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم المختلفة.

وقال: «برنامج دروب العطاء على إذاعة نور دبي... باب كبير للخير والعطاء، وانطلاقة إعلامية جديدة لي مع دبي الخيرية، نتشارك فيه في فعل الخير مثل مشروع الأضاحي، بناء المساجد، حفر الآبار، علاج المرضى فك كربة السجناء وغيرها من المشاريع الخيرية».

ودعا ابن سويد المتبرعين إلى مساندة الجمعية ودعم مشاريعه، عطفاً على التفاعل مع «دروب العطاء»، حيث تستهدف شريحة كبيرة من المستحقين داخل الدولة وخارجها.

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