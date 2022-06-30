«النعيمي الخيرية» تدعم مركز مشيرف الصحي بجهاز «الماموجرام»

المصدر: عجمان - وام

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وقعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهدف توفير أحد أجهزة «الماموجرام» لتشغيله في مركز مشيرف الصحي بعجمان بقيمة 800 ألف درهم مقدم كدعم من مؤسسة حميد بن راشد الخيرية بعجمان.

جاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين ورغبتهما في التعاون بالمجال الصحي، من خلال تقديم جهاز ماموجرام وحرصاً من مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لتوفير الخدمات الصحية للمستفيدين منها ضمن استراتيجياتها في تحقيق العيش الكريم لأفراد المجتمع.

حضر توقيع الاتفاقية حمد تريم الشامسي عضو مجلس أمناء المؤسسة مدير منطقة عجمان الطبية، ووقع الاتفاقية ممثلاً لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية طارق عبد الله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية وممثلاً لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي الدكتور عبد العزيز عبد الله الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة وبحضور الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية بمركز مشيرف الصحي بعجمان.

وقال مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إن تقديم الدعم لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمبلغ 800 ألف درهم لتوفير جهاز الماموجرام يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للدولة وتحقيقاً لرؤية مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 2025 التي تنتهجها فيما يخص دعم القطاع الصحي بإمارة عجمان بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية لمرضى السرطان.

وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات يشهد تطوراً من حيث تبني أحدث التقنيات ووسائل العلاج، وانضمام العلامات التجارية العالمية والخبرات والخدمات المميزة إلى القطاع.

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