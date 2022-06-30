الأرصاد الجوية: منخفض الهند الموسمي يرفع درجات الحرارة في يوليو

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد إن شهر يوليو باعتباره أحد أشهر الصيف سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تتأثر المنطقة والدولة بأمتداد المنخفضات الحرارية وأهمها منخفض الهند الموسمي والتي تعمل على رفع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة خلال الشهر تتعرض لتكون السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بأمتداد منطقة التقارب بين المدارين( ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دورا هاما خلال هذا الشهر حيث تتاثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلا وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا وتكون محمل ومثيرة للغبار، فيما تزداد الرطوبة النسبية في بعض الأيام في قترة الصباح الباكر على بعض المناطق وقد يتشكل ضباب او ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر .

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.8 و 37.2 درجة مئوية متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 40.7 و 43.8 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 29.1 و 31.4 درجة مئوية، وقد سجلت أعلى درجة حرارة عظمى على الدولة في هذا الشهر بواقع 51.8 درجة في مزيرعة سنة 2017 كما سجلت أقل درجة حرارة بواقع 17.8 درجة في جبل جيس سنة 2021

ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 46 %، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64 % إلى 81 % ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 29 %

وكان أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2015 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 يوم ضباب ويوم ضباب خفيف ، وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 175.6ملم على خورفكان في سنة 1995.

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