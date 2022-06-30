كهرباء الشارقة تطور إجراءات العمل وتستحدث رقماً موحداً للاتصال

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تطوير شامل للبنية التحتية لإدارة مركز الاتصال التابع للهيئة بأحدث الأنظمة والمدعمة بالأنظمة الذكية وأتمتة العمليات ليستقبل كافة اتصالات الجمهور على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية وفق أفضل الممارسات من خلال توحيد رقم التواصل بالهيئة على الرقم الجديد 600566665 وإلغاء كافة الارقام الأخرى مع الاحتفاظ بالرقم 991 للمكالمات الطارئة فقط ، كما ان مركز الاتصال التابع للهيئة استقبل 102,328 ألف مكالمة ورسالة من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو 2022 بمعدل رضا متعاملين بنسبة 93%.

تغيير

وأوضح محمد عبدالله مدير إدارة مركز الاتصال بالهيئة أن هذا التغيير الكبير يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وتوجيهات سعيد سلطان السويدي رئيس الهيئة للارتقاء بخدمة عملاء الهيئة والتميز في تقديم الخدمات بمستوى ال 7 نجوم في الهيئة ، و يعتبر المركز الركيزة الأساسية في التواصل مع المتعاملين ، كما تعمل الهيئة باستمرار على تطويره وفق أفضل المواصفات للتيسير على المشتركين وتوفير أفضل الخدمات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من تطوير المركز تندرج ضمن استراتيجية الهيئة الرامية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات ،الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية الحرفية والكفاءة في تقديم الخدمة للمتعامل.

24 ساعة

ولفت الى أن المركز سيقدم على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع مجموعة من الخدمات للجمهور على الرقم الجديد (600566665) تتضمن الاستفسارات المتعلقة بالفواتير واستقبال الشكاوى والتعاون مع الإدارات المختصة لمعالجتها والشكر والثناء وطلب تحديث بيانات المتعاملين وتزويد المتعاملين بالمعلومات والاجراءات المتبعة بالهيئة والتنسيق مع الادارات المختصة لتسهيل اجراءات ومتطلبات العملاء ، كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على دراسة تحسين تجربة المتعامل وتصميم الخدمات لاستباقية التي تلبي احتياجات العملاء ، كما أنه جار العمل على أتمتة مجموعة من الخدمات عبر نظام الرد الآلي ، حيث يمكن للعميل التقدم وانجاز المهمة قبل الوصول الى مستشار الخدمة.

ونشير بالذكر بأن الرقم 991 مخصص للحالات الطارئة فقط ويعمل على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع مثل اعطال تسريبات المياه واعطال الكهرباء في الأماكن العامة وبلاغات الحرائق.

كفاءات

وأشار عبدالله الى أنه تم تدعيم المركز مؤخرا بعدد من الكفاءات والكوادر البشرية المواطنة والمتخصصة والتي يتم تدريبها باستمرار للتعامل مع المتعاملين بأفضل الوسائل والأساليب وتم تجهيز المركز بوحدات لقياس الجودة وتسجيل ومراقبة جميع المكالمات، كما زود بأحدث الاجهزة التي تقدم الدعم والمساعدة للموظف والعميل طالب الخدمة وتتضمن الخطة المستقبلية للمركز التحول في تقديم الخدمات بمستوى السبع النجوم واستباقية تقديم الخدمات للعملاء باستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع المتعاملين على الاستفادة من التحول الالكتروني والذكي في الخدمات التي تقدمها الهيئة .

بلاغات

وأضاف أن مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة استقبل 102,328 ألف مكالمة ورسالة من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو 2022 بمعدل رضا متعاملين بنسبة 93% عن الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات وتقديم المقترحات والبلاغات وتم التعامل مع المكالمات بالتنسيق والمتابعة مع مراكز الطوارئ الكهرباء والمياه من خلال فريق عمل مؤهل ومتخصص.

وأكد أن النظام الالكتروني لمؤشرات الاداء الجديد يسمح بالمتابعة الدقيقة لنظام العمل بالمركز و تسجيل جميع المكالمات الواردة إليه لضمان أعلى مقاييس جودة تقديم الخدمات للمتعاملين.

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