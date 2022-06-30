"طرق الشارقة" تعدل تعرفة عداد مركبات الأجرة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة عن تعديل تعرفة عداد مركبات الأجرة، اعتباراً من يوليو2022، و قد جاء قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ليواكب حرص الهيئة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستخدمي مركبات الأجرة و حافلات النقل بين المدن، و تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات في قطاع النقل و المواصلات و تعزيزاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي، و تماشياً مع التغيرات الاقتصادية الحالية بعد تحرير سعر الوقود.

آلية

و قال المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق و المواصلات بالشارقة أن التعديل جاء وفقاً لقرار آلية احتساب التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة المستندة إلى مبدأ تحرير أسعار الوقود ، حيث تم اعتماد نظام التعديل في تعرفة فتح العداد صعوداً و نزولاً وفق التسعيرة المعتمدة للمحروقات من قبل وزارة الطاقة، و ستقوم الهيئة بوضع سياسة تسعير التعرفة و متابعة تنفيذها بما يخدم شريحة مستخدمي مركبات الأجرة.

حرص

و أوضح أن تعديل جدول تعرفة مركبات الأجرة العاملة في الإمارة، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للركاب، و مواكبة التطور الذي يشهده قطاع النقل و المواصلات في الإمارة، و توفير الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين و مستخدمي مركبات الأجرة، و أن هذا التعديل سوف يكون له الأثر الإيجابي على الارتقاء بمستوى الخدمة، بما يضمن تعزيز دور السائقين في تنفيذ خطة الهيئة و برامجها لتطوير مستوى خدمة العملاء في قطاع النقل بمركبات الأجرة، و تحرص الهيئة على بذل كل ما من شأنه تحقيق أهدافها في تطوير أسطول النقل وفق المعايير العالمية المعتمدة ، و ذلك من خلال تطوير و تنظيم و مراقبة الخدمات المقدّمة، و السعي الدائم لتحسين هذه الخدمات بما يتماشى مع احتياجات و توجّهات إمارة الشارقة المستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز