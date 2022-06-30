رئيس الدولة يمنح سفير النمسا وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، السفير الوسام خلال لقاء عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وأعربت معاليها عن أمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب ليبمان عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاما الماضية في كافة المجالات.

وفي الختام، تقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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