وزارة الداخلية تشارك في العملية الدولية " WEKA 2"

المصدر: وام

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شاركت وزارة الداخلية في العملية الدولية ويكا 2 "WEKA 2"، التي نظمتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بمشاركة 44 دولة حول العالم، وتستهدف تعزيز العمل المشترك في مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.

وشاركت دول عالمية بفعالية في العملية من بينها البرازيل وإسبانيا والمملكة المغربية و جنوب افريقيا و النيجر و تونس وأسفرت نتائج العملية عالميا عن اعتقال أكثر من 300 شخص متهم بجرائم الاتجار بالبشر، وانقاذ ضحايا يفوق عددهم 700 شخص في دول متعددة حول العالم.

وتأتي مشاركة الداخلية من خلال غرفة عمليات محلية للتنسيق بين الفرق الشرطية من الوزارة، والقيادات العامة للشرطة بالدولة من مستويين: الأول المعني بالتثقيف ونشر الوعي، والثاني في مجال تبادل المعلومات والضبطيات، وتأتي هذه العمليات تحت مظلة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، وبمشاركة واسعة من جهات إنفاذ القانون على المستوى الدولي لتعمل معاً وفق تنسيق وتبادل مباشر للبيانات والمعلومات، والعمل على حل عدد من القضايا بصورة جماعية، لما تتطلبه جرائم الاتجار بالبشر من الدعم والمساندة العابرة للحدود.

كما تمثل هذه العمليات المشتركة وسيلة لتبادل الخبرات والممارسات المطبقة بين الدول في القضايا الشرطية التي تعزز أمن وسلامة المجتمعات الدولية، وتقوم الفرق الشرطية المشاركة في تعزيز منظومة التعاون والتنسيق الدولي بصورة كبيرة، كما تعزز من قنوات التواصل والتعاون بين الدول والحصول على معلومات حول الشبكات الإجرامية الجديدة.

وتحرص دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية على مثل هذه المشاركات، التي تعزز رصيدها الدولي في التعاون والمشاركة الفاعلة، ورفد سمعتها المتميزة عالمياً، كما تسعى للاستفادة والإفادة من الخبرات العالمية، وعرض التجربة الإماراتية الريادية في مجالات تعزيز الأمن والأمان ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

يذكر أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مثل عملية ليبرتيرا، وعملية ستروم ميكرز التي استضافت الدولة مقر عملياتها الإقليمي ضمن عمل دولي هادف لتعزيز التنسيق والعمل العابر للحدود والفعال في مكافحة أشكال جرائم الاتجار بالبشر المختلفة.

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