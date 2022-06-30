اتفاقية بين «صحة» و«جاهزية» لتعزيز جهود الأطباء في مجالات البحث والتعليم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «جاهزية»، المؤسسة والمبادرة التدريبية الأوسع والأشمل في دولة الإمارات التي تم تأسيسها بتاريخ 19 ديسمبر 2020. وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة "صحة" في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير الأنشطة التعليمية والبحثية بما يعود بالفائدة على 14000 من موظفي «صحة».

وقالت صحة إنه مع التزامها المستمر بالتعليم والتطوير الشامل لمهارات ومعارف موظفيها، تحدد الاتفاقية مع «جاهزية» الأنشطة التعليمية التي من شأنها تعزيز النمو ورفع الكفاءات من خلال الندوات وورش العمل والفعاليات، علاوة على ذلك، من المقرر إجراء تدريبات سريرية وغير سريرية لمزودي الرعاية الصحية موجهة خصيصاً للأطباء والممرضات والممرضين والعاملين في مجال خدمات الدعم الصحية والفرق الإدارية. وتشمل الخطة المشتركة بين الطرفين أيضاً برامج تدريب معتمدة دولياً حول الإسعافات الأولية المنقذة للأرواح، والتعامل مع الصدمات وإدارة الكوارث.

من جانبه، قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "صحة": نفخر بالإعلان عن اتفاقيتنا مع جاهزية لمدة خمس سنوات، إذ تشكل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من مهمة صحة الرامية إلى تزويد الموظفين بالكثير من الفرص التعليمية القيّمة والحديثة لتمكينهم من تحمل المسؤولية والتكيف مع التغيرات المستمرة في مشهد الرعاية الصحية. يعد تعزيز الجاهزية للمستقبل من القيم الراسخة في مجموعة "صحة" ومن خلال خبرات جاهزية في مجالات التدريب سنتمكن معاً من تحقيق رؤيتنا المشتركة."

وقال الدكتور عادل الشمري، الرئيس التنفيذي لـ"جاهزية": "يسعدنا أن نُطلق هذه الاتفاقية التعليمية والبحثية مع "صحة" لتعزيز النمو والتقدم في القطاع الصحي بأبوظبي. فمن خلال الانضمام إلى "صحة"، ستتمكن "جاهزية" من المساهمة في تحسين قدرات مزودي الرعاية الصحية على المدى البعيد مما سينعكس إيجاباً على المجتمع."

وأضاف: "تتضمن الاتفاقية تقديم استشارات تعليمية وخدمات متنوعة للمستفيدين، بالإضافة إلى تسهيل تعيين المتدربين في الوظائف المناسبة. وعند البدء بتنفيذ التدريبات، سيكون باستطاعة مزودي الرعاية الصحية تطبيق ما تعلموه في مواقف واقعية مما يؤدي إلى نتائج أفضل ".

على صعيد جهود التعاون في مجال الأبحاث، ستبدأ "صحة" و "جاهزية" بتبادل المعرفة في كل من المجالات السريرية وغير السريرية وسيركز الطرفان كذلك على جهود تحسين الخدمات. كما ستدخل ورش العمل حول منهجيات البحث حيز التنفيذ وسيتم إطلاق مشاريع عدة مرتبطة بالابتكار في الرعاية الصحية.

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستواصل كل من "صحة" و "جاهزية" استكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والارتقاء بالجودة. ونظراً لتبني الطرفين لنهج متميز قائم على الابتكار والتقدم المستمر، من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في تنمية المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تميز قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

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