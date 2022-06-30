الإمارات ومنغوليا تبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة عبيد خلفان السلامي رئيس المجموعة، وحضور سعادة عائشة محمد الملا نائبة رئيس المجموعة، اجتماعاً افتراضياً مع لجنة الصداقةِ المنغولية الإماراتية في برلمان جمهوريةِ منغوليا.

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الدولة الأعلى بجمهوريةِ منغوليا، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح التعايش السلمي بين الشعوب.

وقال سعادة عبيد خلفان السلامي رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، إن علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية منغوليا بأبعادِها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية تفتح آفاقا واعدة لكلا البلدين.

وأكد السلامي أهمية توطيد التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ومنغوليا، واستكشاف المزيد من الفرص لتنويع الشراكات في كافة المجالات والقطاعات، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وإيجاد آليات للتعاون في فتح فرص أوسع للعمل على تنويع وزيادة التبادُلات والأنشطة التجارية المشتركة.

من جانبه أشاد سعادة سانداج بيامبسوغت رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المنغولية الإماراتية في المجلس الأعلى بجمهورية منغوليا، بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية منغوليا التي تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية، مؤكداً حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز