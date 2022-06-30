جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين في دورتها الـ "15" .. ومنصور بن زايد: منظومة التعليم في الإمارات على موعد مع عصر ذهبي

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أن التعليم يتصدّر أجندة الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الرعاية الكريمة والعناية الفائقة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتطوير المنظومة التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز البيئة المُتميّزة لتربية أجيال المستقبل وتعليمهم بما يُلبّي احتياجات النهضة الوطنية الشاملة ويُحفّز على الإبداع والابتكار والريادة.

وقال سموه إنّ التعليم شكّل منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ركيزة أساسية لنهضة الوطن وتقدّمه وازدهاره وهو نهج سار عليه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" الذي أولى هذا القطاع رعايةً جعلت من منظومة التعليم الإماراتية نموذجًا رائدًا على الصعيديْن الاقليمي والدولي.

وأضاف سموه : أن منظومة التعليم بدولة الإمارات على موعد مع عصر ذهبي للانطلاق نحو آفاق أكثر إبداعًا بفضل توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إذ ترسم الرؤية السديدة لسموه مسار تميّز الإمارات في تعزيز تنافسية أجيال المستقبل وتمهيد الطريق لهم نحو الإبداع والابتكار في مختلف التخصّصات والمجالات المعرفية بما يُلبّي احتياجات سوق العمل وينسجم مع متطلبات "أجندة الخمسين".

وثمّن سموه الدور الرائد الذي تنهض به "جائزة خليفة التربوية" في نشر ثقافة التميّز في الميدان التعليمي والتربوي داخل الدولة وفي الوطن العربي ..مشيرا إلى أنّ الجائزة نجحت في اكتشاف الكثير من المواهب التعليمية ورعايتها وسمحت بفتح آفاق الإبداع أمام المتميّزين لدعم مسيرة التعليم.

جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة لـ "جائزة خليفة التربوية" بتكريم الفائزين في دورتها الخامسة عشرة 2022 اليوم في "فندق قصر الإمارات" بأبوظبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية.

حضر الحفل كلّ من معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ومعالي حسين الحمادي عضو مجلس أمناء الجائزة والدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومحمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة وأمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية وعدد من كبار الشخصيات من داخل الدولة وخارجها.

وبلغ عدد الفائزين المُكرّمين في دورة الجائزة لهذه السنة 35 فائزًا وفائزة منهم 18 على المستوى المحلي و17 على مستوى الوطن العربي.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين مثمناً جهودهم في نيل شرف هذه الجائزة التربوية المرموقة متمنياً لهم دوام التوفيق في النهوض بقطاع التعليم محلياً وعربياً ودولياً .

وشملت قائمة المكرمين الفائزين بالدورة الحالية في "مجال التعليم العام - فئة المعلم المبدع على المستوى المحلي" : ساريه عبد الرحمن محمد عائشة من مدرسة السلع بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الظفرة ورمزية علي محمد المازمي من مدرسة القرائن للتعليم الأساسي ح1 بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة وخلود يوسف خلف المنصوري من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة وندين سعيد نعمان ذياب من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي .

وعن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي .. فازت شيمه سالم درويش الحربي من مدرسة المتوسطة الـ 46 في المملكة العربية السعودية، وعلي عبدالعزيز عبدالله السيافي من مدرسة طارق بن زياد الثانوية في المملكة العربية السعودية والدكتور رأفت بن كمال بن صالح بخارى من مجمع الثغر التعليمي في المملكة العربية السعودية ومنال عبدالرحمن علي النعمي من مدرسة متوسطة الموهوبات في المملكة العربية السعودية ونجوى محمد محمد أبو سليمة من مدرسة الهدى الثانوية للبنات في دولة فلسطين ورنا أحمد محمود أبو صقر من مدرسة الزهراء الثانوية في دولة فلسطين وعدي هارون حسين أبو عمر من مدرسة ابو ذر الغفاري الأساسية للبنين في المملكة الأردنية الهاشمية وصالح عجيل صالح موسى العجيل من مدرسة خالد أحمد المضف المتوسطة بنين في دولة الكويت وأنيس نور الدين العموري من المعهد الثانوي الطيب المهيري في الجمهورية التونسية.

وفي مجال أصحاب الهمم "فئة الأفراد" .. فاز مؤمن محسن عثمان يونس من مدرسة الظبيانية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأبوظبي، وفي مجال أصحاب الهمم "فئة المؤسسات" .. فازت "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي ومركز الموارد لذوي الإعاقة من جامعة الشارقة"، وفي مجال التعليم وخدمة المجتمع - فئة المؤسسات .. فازت وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية عن مشروع "إطلاق منصة محمد بن راشد للتعلم الذكي"، وفي قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية .. فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن مشروع " كلنا شرطة "، وعن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة فازت بها أسرة سعد نصيب سعد ناجي الأحبابي وأسرة عبدالله علي عبدالله سند السويدي وأسرة أحمد علي عبيد علي الكعبي.

أما في مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية - فئة المعلم المتميز .. فاز خالد عبدالعظيم علي محمد بدران من مدرسة القرائن في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالشارقة ومريم علي راشد الخلاوي الكعبي من مدرسة القرية الحلقة الأولى في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالفجيرة، وفي مجال التعليم العالي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الدولة .. فاز البروفيسور خالد عباس مسعد الطرابيلي من جامعة الإمارات العربية المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة والبروفيسور محمد شوقي المرسي المرسي من جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعن فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربي ..فاز البروفيسور يوسف صالح عبدالقادر خضر من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية والبروفيسور محمد فرحات عثمان حميد من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، وفي مجال البحوث التربوية فئة البحوث التربوية ..فازت ميمونة حمد عامر النهائية والدكتور سيف ناصر المعمري من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان عن البحث الفائز " صورة الآخر المضمنة في كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف /3-12/ بسلطنة عمان في ضوء نظرية التفاعلية الرمزية" والدكتور فهد سليم سالم الحافظي من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية عن البحث الفائز "كفاءة المحفزات الرقمية في تنمية بعض مخرجات التعلم وفقاً للتحليل البعدي والنوعي"، وعن فئة بحوث دراسات أدب الطفل .. فاز الدكتور أحمد نبيل أحمد أحمد من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية عن البحث الفائز "السيميائية في مسرح الطفل العربي مكنونات الخطاب ودلالات بنية الصورة المسرحية.

وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي – فئة الإبداعات التربوية .. فاز ياس جياد زويد الفهداوي من المديرية العامة للتربية في بغداد الرصافة الثانية بجمهورية العراق عن التأليف الفائز "أعلى من كل الأشجار" وناهد محمد صالح الكعبي من مدرسة الحصن الحلقة الأولى والثانية من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الشارقة وعن التأليف الفائز "أحلام عابرة"، وفي مجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الدولة فئة المؤسسات .. فازت مدرسة راشد بن حميد للتعليم الاساسي ح2 من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بعجمان عن مشروع " ببيئتي موسوعة علمية"، وعن فئة الأفراد على مستوى الوطن العربي ..فاز "بدر الريمش بن محمد الريمش بالمديرية الإقليمية بتارودانت في المملكة المغربية عن مشروع "روضة الصغير".

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