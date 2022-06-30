انطلاق امتحانات الإعادة غداً للصفوف من 9 حتى 12

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، وتنطلق من 1 يوليو حتى 7 من الشهر ذاته.

إذ يتقدم طلبة الصفوف ( التاسع من مساري المتقدم والنخبة، والعاشر و الحادي عشر والثاني عشر للثلاث مسارات تعليمية النخبة والمتقدم والعام) للامتحانات في 1 يوليو، أما طلبة الصفوف (الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، الثامن، والتاسع للمسارين العام والتطبيقي ، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر للمسار التطبيقي ) تنطلق امتحاناتهم في 4 يوليو، وتستمر حتى 7 من الشهر ذاته.

وحددت المؤسسة 14 موجها لتطبيق امتحانات الإعادة، منها تطبيق امتحانات الإعادة ورقيا للصف الرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويتم تطبيق امتحانات الإعادة إلكترونيا للصفوف من 5 حتى الثاني عشر من خلال الحضور للمدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المؤسسة أن جميع امتحانات الإعادة تطبق مركزيا، بما فيها مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في الصفوف من 5 حتى 11، على أن يتم الرصد والاعتماد مركزيا بشكل آلي ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة للامتحانات في مدارس التعليم العام الحكومية لجميع المواد الدراسية ويعتمد نموذج الامتحانB ‏للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ويطبق حضوري واقعي في المدرسة كما يسمح للصفوف من 4 حتى 12 ‏للتقدم للامتحان عن بعد لأصحاب الأعذار المقبولة والمرضى من خارج وداخل الدولة ومراكز الرعاية وغيرهم من الحالات بعد أخذ موافقة منسق الدعم في المدرسة وتسليم تذكرة الاختبار بعد 30 دقيقة من بدء الاختبار، ‏وعلى جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحان وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي.

وحددت المؤسسة الفترة الزمنية للامتحان ساعتين كما أنها جعلت فقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان، ويسمح له بالخروج من القاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدايته ولأصحاب الأعذار المقبولة أو الخلل التقني يرصد للطالب غياب عذر مقبول، أو خلل تقني في رابط الغياب وسيتم التنسيق مع فروع المدرسة بشأن دراسة حالة كل طلب.

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