أكاديمية العلوم الشرطية تطلق الدورة الـ 3 من جائزة البحث العلمي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، عن فتح باب التسجيل في جائزة البحث العلمي بدورتها الثالثة 2022، والتي تعنى بـ 3 مجالات، أبرزها الأمن السيبراني والعالم الافتراضي، سواء في التعليم أو النواحي الأمنية، والمجال الثالث يحوي محورين، الأول وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية مشاركة كافة أفراد المجتمع للاستخدام الآمن لتلك الوسائل، والمحور الثاني كيفية مكافحة المخدرات.

كما تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقرها، عن أن الأكاديمية خرجت 22 دفعة خلال 25 عاماً، منهم 890 طالباً وطالبة في مجال البكالوريوس في العلوم الشرطية و170 طالباً وطالبة في الماجستير، وقريباً سيتم الإعلان عن الدكتوراه في البحث الجنائي وإدارة الشرطة، كما تم زيادة ميزانية البحث العلمي إلى مليوني درهم، دعماً لجهود الأكاديمية في المجال البحثي والمجتمعي، وتأكيداً على أهمية ما تقوم به من دور ملموس في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، ممّا يساهم في تطوره وتقدمه وازدهاره، وذلك بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والمقدم عبد الله الحيايي، مدير إدارة كلية الضباط.

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