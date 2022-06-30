تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرّم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، صباح أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها التاسعة عشرة، وذلك في بيت الحكمة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تليت بعده آيات عطرة من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور جاسم الحمادي، الأمين العام للجائزة، كلمة مجلس الأمناء، أشار فيها إلى أنه منذ 20 عاماً تخط الجائزة لنفسها طريقاً تستلهم مسيرتها من فكر وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي أسهمت في تعزيز أهمية بناء الإنسان وفق منظومة إنسانية فريدة من نوعها، تجعل من العمل التطوعي رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض به من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

وتناول الأمين العام للجائزة الإنجازات العديدة المستحقة، قائلاً: حققت الجائزة سلسلة من الإنجازات، وخلال المشاركة الأخيرة بلغ إجمالي عدد الفائزين قرابة 102 فائز حققوا خلالها أكثر من (مليون ونصف المليون ساعة) تطوعية، لمجموع أكثر من (104) فرص تطوعية.

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