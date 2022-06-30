الكرز وتفاح «جاوا» يثمران في حديقة منزل النوري

المصدر: دبي - موزة خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

مساحة خضراء تخصصها «البيان» أسبوعياً، التزاماً منها بدعم جهود الاستدامة، يتفيأ ظلالها هواةُ الزراعة المنزلية ليتعرفوا على المعلومات الإرشادية الخاصة بالأساليب المنوعة للحصول على أشجار مثمرة ومنتجات من الخضراوات، وبعض الأساليب المستدامة لتوفير الطاقة أو إعادة التدوير، ويقفوا كذلك على خبرات الهواة الذين نجحوا في مكافحة الآفات بمبيدات عضوية أو صنعوا منتجات غذائية عضوية لأشجارهم.

تفاح جاوا والكرز الأفريقي أو الجمايكي، ليس من الصعب أن يكون ضمن حديقة المنزل، ويطلق على تفاح جاوا اسم ملكة جمال التفاح، ويشبه في مذاقه ثمار الأجاص وله رائحة جميلة ويميل للمذاق السكري الخفيف، ويحمل لوناً جميلاً كما يمكن أن يكون ذا ألوان عدة من الفاتح إلى الغامق، وعندما يثمر يكون على شكل عنقودي، أما الكرز الأفريقي أو كرز بنما فله عدة مسميات حسب الدولة التي ينمو بها، فهناك من يقول أفريقيا أو بنما وهناك من يقول الكرز الصيني أو الجمايكي.

ويحلم الكثير من هواة الزراعة بالحصول على تلك الثمار الجميلة، ومن ضمن الذين نجحوا في ذلك المواطن حامد النوري، وهو من مشاهير «التواصل» أو «السوشيال ميديا»، حيث أضاف هاتين الشجرتين إلى حديقة منزله، وذلك قبل أعوام كثيرة، ومثال على ذلك أن التفاح الذي تمت زراعته قبل عشرين عاماً أصبح منه لدى الأسرة إنتاج سنوي يكفيها، ولذلك أردنا أن نستفيد من تجربته وطرق رعايته لهاتين الشجرتين.

ويقول النوري: عليك أولاً أن تتعرف إلى نوعية الأرض والتربة كي لا تنفق أموالاً وتخسر، وبإمكان أي شخص أن يطلب الدعم من الخدمات الزراعية التابعة للبلديات، أو أن يلجأ لطلب المساعدة من الأصدقاء ذوي الخبرة، وبمجرد معرفة نوع التربة علينا أن نقوم بتجهيز الأماكن التي سنزرع بها الشتلات، وذلك بخلط ما يعرف بـ«الكمبوست»، وهو عبارة عن مخلفات النباتات وبواقي الخضار من قشور ويتم تعريضها لطريقة معينة كي تصبح جاهزة وتكون تربة خصبة، كما يمكن شراؤه، فالأكياس ليست باهظة الثمن ولن نحتاج لوضع «الكمبوست» أسبوعياً، ويتم خلطه مع السماد العضوي، ويوضع في الحفرة التي سنزرع بها.

وأكمل قائلاً: وبالنسبة لهاتين الشجرتين الجميلتين فقد أصبحتا تزرعان في الكثير من الدول وداخل البيوت، ونحصل على نتائج إيجابية وثمار لذيذة صحية، لأن كل مزارع سوف يضع أفضل المغذيات العضوية، ولكن فوق كل ذلك على المزارع في المنزل أو حتى في أي مكان أن يراقب التغيرات في النباتات، والجميل في الشجرتين أنهما تفضلان أجواءنا من حيث توافر الرطوبة، وأيضاً أشعة الشمس بشرط أن تزرعا في منطقة تصبح ذات ظل عند الساعة الثانية عشرة، وإن كانت هناك أشجار عملاقة لها ظلال كبيرة يفضل أن تزرعا بالقرب منها وليس تحتها مباشرة، حتى لا تتزاحم الجذور بين الأشجار.

ويشرح مضيفاً: بالنسبة لمقاس الحفرة التي سنضع فيها الشتلة فهي تعتمد على حجم الشجرة وأسهل طريقة للمبتدئ في الزراعة أن يكون العمق هو نفس قياس الحوض الذي تكون فيها الشجرة أو الشتلة، ومبدئياً ننظف التربة بعمق متر بغض النظر عن نوع التربة، لأن غالب أراضينا ليست زراعية ومثال ذلك الأقطاب تكون ذات الأبعاد، مثلاً خمسين طولاً وخمسين عرضاً وخمسين عمقاً (قياس السنتيمتر)، والتربة التي تخلط كما ذكرت تربة زراعية و«الكمبوست» والسماد الطبيعي المعالج، وعلينا أن نجعل الشجرة تعتاد على البيئة والمكان، وأن نسقي الحفرة التي بها خلطة السماد مع التربة بطريقة الغمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، حتى يتحلل الجميع ويتمازج وبعد ذلك نضع الشتلات، وهذه العملية لا نفعلها إلا في مواسم الزراعة، ولا نفعل ذلك في الصيف، ومن المهم جداً أن نختار موقع تلك الأشجار بأن لا ننظر لحجمها عند الشراء، ولكن علينا أن ننظر لما ستصبح عليه بعد أربع سنوات أو ست سنوات مثلاً، من حيث كم سيصبح ارتفاعها وكم سيكون قطر ساقها وعرضها العلوي، حيث علينا أن نتعرف إلى الشجرة التي نريد أن نزرعها قبل الشراء وأن نتثقف عنها وهو أقل أمر كي نحصل على ما نريد منها مستقبلاً، وخاصة أن اليوم المجال مفتوح لاكتساب المعلومات من الخبراء عن طريق قنواتهم الرقمية.

وأضاف: بعض محبي الزراعة يكونون على عجلة من أمرهم، حيث يرغبون في نتائج سريعة، فيضعون أنواعاً من الأسمدة والمخصبات من دون تحديد إن كانت الشتلة تعاني من نقص أم لا، فهناك أعراض توضح نوع النقص، وأنا أرى أن التسميد الدوري يكفي.

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