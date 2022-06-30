سعود المعلا يشيد بدور قنصل الكويت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس بمكتبه في الديوان الأميري وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين للقنصل العام الكويتي التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت في مختلف المجالات.

من جانبه تقدم ذياب فرحان الرشيدي بالشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً على ما حظي به من حفاوة وتكريم خلال فترة عمله في الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خارطة الدول المتقدمة.

من جهة ثانية، هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الطلاب والطالبات الأوائل على الثانوية العامة في إمارة أم القيوين، للعام الدراسي 2021 - 2022 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي.

وقال سموه في كلمته للطلبة المتفوقين: «أبنائي وبناتي خريجي الثانوية العامة أبارك لكم تفوقكم ونجاحكم، وأدعوكم لمواصلة درب العلم والتفوق وتحصيل النتائج المشرفة لوطنكم وأسركم».

نتائج

وأثنى صاحب السمو حاكم أم القيوين على سعي الطلبة المتفوقين لتحقيق أفضل النتائج وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية وتطوير قدراتهم والإبداع والابتكار بما يخدم الدولة ويحقق مصالحها.. مجدداً ثقته بأبناء الإمارات وقدراتهم على تعزيز مكانة الدولة.

وأوضح سموه أن التعليم هو أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، مؤكداً سموه على ضرورة أن تواكب منظومة التعليم في دولة الإمارات متطلبات الحاضر والمستقبل، موضحاً أن تفوق الطلاب والطالبات في الدولة يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم.

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