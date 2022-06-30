«أكاديمية أبوظبي» تتفاهم مع «أركان للتدريب» لتعزيز خبرات موظفي الحكومة

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وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية، مذكرة تفاهم مع جمعية العسكريين المتقاعدين، ممثلة في شركة أركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية بأبوظبي، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بمهارات وخبرات موظفي حكومة أبوظبي، وذلك من خلال التعاون في تطوير مجموعة من البرامج وورش العمل التدريبية والتعليمية.

ووقع مذكرة التفاهم العميد «م» دكتور خليفة محمد الزعابي، مستشار أمني وخبير دولي في البرمجة اللغوية العصبية، والرئيس التنفيذي لأركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية، وأمل ناصر الجابري، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في تطوير وتنظيم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة في المجالات القيادية والحكومية، والمشاركة في تنظيم مؤتمرات وورش عمل تحمل أهدافاً وأهمية استراتيجية مشتركة، فضلاً عن تبادل المنشورات والأبحاث والرؤى ذات الاهتمام المشترك.

كما تتضمن المذكرة مشاركة الطرفين في التمارين والخطط المتعلقة بإدارة الأزمات والجاهزية الخاصة ببيئة العمل الحكومي، إلى جانب إشراك محاضرين ومدربين شركة «أركان للتدريب» في الأنشطة المتعلقة بتعزيز التوعية الأمنية لدى المشاركين في البرامج التي سيتم إطلاقها في إطار هذه الشراكة.

وتعليقاً على الموضوع، قالت أمل الجابري: «تعد شراكتنا مع أركان للتدريب فرصة استثنائية تتيح لكلا الطرفين توحيد الجهود وتبادل المعارف والأبحاث، حيث تحرص أكاديمية أبوظبي الحكومية على الاستفادة من خبرة مركز أركان في العمل على تطوير برامج تعليمية شاملة لموظفي حكومة أبوظبي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات الأكاديمية المتمثلة في توفير بيئة عمل تحفز تبادل الخبرات وترسخ مبدأ التعلم المستمر».

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