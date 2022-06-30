«بيت الخير» تجمع ملابس مستعملة بـ 4.1 ملايين درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعة بيت الخير، أن حصيلة مبالغ مشروع تطبيق «ملابس» لجمع الملابس المستعملة منذ بداية العام، بلغ قرابة 4 ملايين و100 ألف درهم، مؤكدة أن إيرادات التطبيق تضاعفت مع بداية هذا العام، ليصل حجم الملابس والمقتنيات التي جمعها إلى 2942 طناً.

وقال عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية، إن تطبيق «ملابس» الذي أطلقته الجمعية في نوفمبر 2019، جاء بهدف تحقيق الاستدامة، بالبحث عن مصادر متجددة للإيرادات الحلال، وتنمية العمل الخيري، والتوسع بالعطاء، ليشمل الطلبات المتزايدة للمساعدة.

وأضاف: التطبيق كان استجابة مباشرة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا في البند التاسع من وثيقة الخمسين، إلى تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية، يعادل ويواكب النمو الاقتصادي ويباركه.

وبيّن العوضي أن «ملابس»، الذي يتصدر في عامه الثالث مبادرات الجمعية للالتزام بمبدأ المسؤولية المجتمعية، بدأ يحقق المزيد من النجاح.

وأكد العوضي أن التطبيق، هو امتداد لمشروع «قديمكم جديدهم»، الذي بدأته «بيت الخير» عام 2012، لجمع الملابس المستعملة، بهدف تخليص البيئة منها، وتعزيز الموارد الخيرية ببيع أطنان الملابس القديمة والفائضة عن الحاجة لشركات التدوير، حيث تمّ إنفاق جزء من ريعها بتقديم مبالغ نقدية لأبناء الأسر المسجلة لشراء ملابس جديدة، وتوجيه الجزء الآخر لدعم تعليمهم، حيث بلغت قيمة الملابس التي جمعها المشروع حتى عام 2019، حوالي 39 مليون درهم.

وأضاف العوضي أن هذا المشروع، كان أحد الأسباب التي أهّلت «بيت الخير» للحصول على شهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية عام 2015، منفردةً بين الجمعيات الخيرية داخل الدولة، وتجديدها عام 2018، وهو ما شجع الجمعية على تطويره بابتكار تطبيق إلكتروني له، حمل اسم تطبيق «ملابس»، ليكون الأول من نوعه في دولة الإمارات، وقد تم الإعلان عنه رسمياً في 26 يناير 2020.

وتابع العوضي أن ما حصل من استنساخ للمشروع، وانتشاره الواسع على الساحة الخيرية، مصدر فخرٍ واعتزازٍ لجمعية بيت الخير، ومجلس إدارتها، الذي يوجه كوادر الجمعية دائماً للإبداع والابتكار في العمل الخيري، وأن ما تنتجه الجمعية من تطبيقات ومشاريع ومبادرات خيرية جديدة، ينظر إليه مجلس الإدارة، كوقف فكري من أوقافها.

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