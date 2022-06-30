دائرة البلديات والنقل تشارك بالمنتدى الحضري العالمي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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يشارك وفد من دائرة البلديات والنقل بأبوظبي في النسخة الحادية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF) الذي يعقد في كاتوفيتسه البولندية تحت عنوان: «تغيير مدننا من أجل مستقبل عمراني أفضل»، الذي يهدف إلى تحديد التحديات التي تواجهها المجتمعات لتحقيق النمو الحضري المستدام، وتسريع عمليات الحد من ظاهرة التغير المناخي.

ويعتبر المنتدى الحضري العالمي الذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بشكل دوري كل عامين في مدينة مختلفة، من أهم المنصات العالمية للبحث في القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم اليوم.

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