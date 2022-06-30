وفد إماراتي يبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مشيداً بتطور تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، والتي توجت خلال عام 2017، بإطلاق شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية، لتعزيز الحوار، وتوفير إطار للتعاون في انتقال الطاقة بين البلدين الصديقين، وخلق فرص فريدة لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.جاء ذلك، خلال ترؤسه بحضور عبد الله الهاملي رئيس الشؤون السياسية في سفارة دولة الإمارات بألمانيا، وفداً إماراتياً، يقوم بزيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تستمر لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا، ومسؤولي كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الهدف من الزيارة، يتمحور حول تعزيز مساعي البلدين في صياغة الأطر التنظيمية، والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لا سيما المجالات المرتبطة بتعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءتها.

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