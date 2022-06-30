مجلس متعاملي «طرق دبي» يبحث تطوير خدمات ترخيص السائقين

المصدر: دبي - البيان

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بحث مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في جلسته الـ 129 مع الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين في مجال ترخيص السائقين.

ترأس الجلسة، محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس المتعاملين، وحضرها أعضاء المجلس وممثلو إدارة ترخيص السائقين، بالإضافة إلى مديري الأقسام المعنية و(114) من المتعاملين وفاحصي السائقين ومسؤولي مراكز ومعاهد تدريب السياقة.

وأكد الملا، حرص الإدارة العليا في الهيئة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لتحقيق السعادة للمتعاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات واستراتيجية حكومة دبي، الرامية إلى الاهتمام والعناية بالمتعاملين وتحسين الخدمات وتطويرها بشكل مستمر.

وتم استعراض اقتراحات وأفكار وملاحظات المشاركين، التي تركزت على تحسين وتطوير رحلة المتعامل، ونشر المعرفة وتبادلها مع الجهات المعنية محلياً وعالمياً من خلال الاستعانة بالخبرات والتجارب ذات الصلة.

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