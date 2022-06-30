تكريم المؤسسات التعليمية الفائزة بجائزة «عون»

المصدر: أبوظبي - وام

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كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة «عون» للخدمة المجتمعية على مستوى الدولة في دورتها التاسعة، والتي نظمتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم (التعليم الأكاديمي) ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة ومراكز أصحاب الهمم.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي شكلت فرق الهلال الطلابي 201 مؤسسة شاركت 174 منها في هذه الدورة من جائزة عون للخدمة المجتمعية، وحصلت 37 مؤسسة تعليمية على الجائزة من خلال جهودها وبرامجها وأنشطتها التي جسدت أهدافها، فيما بلغ عدد المشاركين في فعاليات الجائزة 3760 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، وشهدت مجالات الجائزة تنافساً شديداً بين المؤسسات التعليمية المشاركة، والتي تميزت برامجها بالتنوع والابتكار.

وهنأت الهيئة المؤسسات الفائزة بالجائزة، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة ومراكز أصحاب الهمم وشركاؤها الأساسيون، ولجان تحكيم المسابقة وإدارات المدارس لتحقيق أهداف الجائزة.

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