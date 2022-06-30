دبي تبدأ غداً تطبيق تعرفة قدرها 25 فلساً على الأكياس أحادية الاستخدام

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ دبي غداً تطبيق فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط.

وسيتم فرض التعرفة في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، من بينها محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات، وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية. وسيتم تقييم التجربة على مراحل، إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل، خلال عامين من التطبيق، ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، حيث أصبحت الاستدامة في الوقت الراهن ضرورة حتمية على المستوى العالمي، يعززها تغيير سلوكيات المجتمع، بما يقلل من البصمة البيئية للأفراد، بما يدعم فرص الحفاظ على الموارد الطبيعية والموائل البيئية، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، ويسهم في ضمان الصحة البيئية المطلوبة، للحفاظ على جودة الحياة.

وكانت بلدية دبي أعلنت في وقت سابق أن التعرفة ستطبق عند نقطة الشراء، وفق مواصفات هي: كل كيس ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر، ويشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل، وعلى كل المتاجر أن تطبق تعرفة 25 فلساً على كل كيس من ذات الاستخدام الواحد، ويمكن وضع تعرفة مختلفة على البدائل المستدامة (القابلة لإعادة الاستخدام) في حال توفيرها من قبل المتجر. وتطبق التعرفة على جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع، بما فيها الأكياس الورقية ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر، كما أن المتاجر ليست ملزمة بتقديم بدائل مجانية، حيث إن الهدف دفع تغيير في سلوكيات المستهلك من أجل الحفاظ على البيئة المحلية.

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