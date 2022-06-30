تسخير أحدث التقنيات يعزز تنافسية الإمارات في استدامة المياه

المصدر: دبي - البيان

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أسهمت البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها هيئة كهرباء ومياه دبي، واعتمادها الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، في تمكين الهيئة من مواكبة الزيادة على الطلب في المياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي.

خطوط

ووصل إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع المياه التابعة للهيئة إلى 13,592 كيلومتراً في مختلف أرجاء إمارة دبي حتى نهاية العام 2021، بما يسهم في مواصلة الهيئة تقديم خدماتها إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ساكن في دبي، إضافة إلى ملايين الزوار. وتتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2021، بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، مما يعزز مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

وتعمل الهيئة على ترسيخ القدرات التنافسية لإمارة دبي وتعزيز مكانتها العالمية على جميع الأصعدة، وضمان الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التزامها بهذه الأولوية الوطنية التي تشكل أحد القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار، وانسجاماً مع حرصها على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، الذي ينص على «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع».

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن حكومة دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمن المائي شرط أساسي لجهود التنمية المستدامة، لذلك أطلقت الإمارات استراتيجيتها للأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.

فيما أولت الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه أولوية قصوى، حيث يعتبر شح الموارد المائية من أكبر التحديات التي تواجه منطقتنا العربية. وسعياً من دولة الإمارات لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه قامت الجهات المختصة في الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، إلى جانب إطلاقها المبادرات الهادفة إلى ترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030، ورؤية دبي الشاملة بالنسبة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030».

مبادرات

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «أطلقنا مؤخراً 4 مبادرات وطنية رائدة تُعنى باستدامة الموارد المائية في الدولة، تتضمن المنظومة الرقمية لإدارة المياه في أصول البنية التحتية، ومبادرة الإدارة المتكاملة للسدود والمنشآت المائية، ومشروع الخريطة المائية وهاكاثون مستقبل المياه في أصول البنية التحتية، وتأتي المبادرات في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لدعم أهداف «استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036».

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